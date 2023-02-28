Куранова (Федорова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Федорова) Мария Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

03.07.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.11.1900

Муж: Куранов Алексей Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: старший урядник Алексей Павлович Куранов - 25 лет холост Невеста: мещанка Мария Андреевна Федорова - 19 лет девица Поручители: урядник Петр Григорьевич Трисоногов, мещанине Алексей Михайлович Т... Показать все
Смерть
03.07.1904 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 29 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 20 номер 45
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