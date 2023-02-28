Куранова (Федорова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смерти03.07.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1900
Жених: старший урядник Алексей Павлович Куранов - 25 лет холост Невеста: мещанка Мария Андреевна Федорова - 19 лет девица Поручители: урядник Петр Григорьевич Трисоногов, мещанине Алексей Михайлович Т... Показать все
Смерть
03.07.1904 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 29 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 20 номер 45