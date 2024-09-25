Мордухович (Suponitski) Basia'S Mother — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордухович (Suponitski) Basia'S Mother

Мордухович (Suponitski) Basia'S Mother

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Супоницкий Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казанович (Мордухович) Хая Бася Иосифовна

Отец ребёнка: Mordukhovich Josef

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Заславская (Мордухович) Маня Иосифовна

Отец ребёнка: Mordukhovich Josef

Мы используем куки для улучшения работы сайта.