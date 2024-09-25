Мордухович (Suponitski) Basia'S Mother
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Супоницкий Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казанович (Мордухович) Хая Бася Иосифовна
Отец ребёнка: Mordukhovich Josef
Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Заславская (Мордухович) Маня Иосифовна
Отец ребёнка: Mordukhovich Josef