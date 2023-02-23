Синиженкова Агафья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиниженкова Агафья Евдокимовна

Синиженкова Агафья Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1880

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1884

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1886

Сын: Синиженков (еликов) Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Синиженков (еликов) Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1893

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиженков (еликов) Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close