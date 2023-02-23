Синиженкова Агафья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1880
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1884
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1886
Сын: Синиженков (еликов) Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1891
Сын: Синиженков (еликов) Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1893
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Синиженков (еликов) Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно