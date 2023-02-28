Синиженков (Еликов) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиженков (Еликов) Михаил Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синиженков Иван Васильевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1880

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1884

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1886

Сын: Синиженков (еликов) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Синиженков (еликов) Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1893

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синиженкова Агафья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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