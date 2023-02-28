Синиженков (Еликов) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синиженков Иван Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.01.1880
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
06.11.1884
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.04.1886
Сын: Синиженков (еликов) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.11.1891
Сын: Синиженков (еликов) Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.09.1893
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Синиженкова Агафья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно