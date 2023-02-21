Соловьев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Сын: Соловьев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Георгиевна
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Зоя Георгиевна
Смерть
Неизвестно