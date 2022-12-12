Сорочкин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Сорочкина Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорочкин Слава Михайлович
Мать ребёнка: Сорочкина Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно