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Сорочкин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Васильево, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

26.08.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Сорочкина Валентина Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорочкин Слава Михайлович

Мать ребёнка: Сорочкина Валентина Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорочкина Валентина Степановна

Смерть
Неизвестно
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