Величкин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Сын: Величкин Александр Викторович
Мать ребёнка: Величкина (Дубровина) Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Гостенина (Величкина) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Величкина (Дубровина) Раиса Ильинична