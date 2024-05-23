Величкин Виктор Александрович 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Величкин Виктор Александрович

Место рождения

Майское, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Майское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величкина (Дубровина) Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
1962

Сын: Величкин Александр Викторович

Мать ребёнка: Величкина (Дубровина) Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Гостенина (Величкина) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Величкина (Дубровина) Раиса Ильинична

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