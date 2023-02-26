Geyer Nicolas
Место рожденияPetit Rederchinge Moselle (Lorraine)
Дата рождения28.01.1733
Дата смерти06.02.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Petit Rederchinge Moselle (Lorraine)
Бракосочетание
22.02.1765
Жена: Geyer (ier) Marguerite
Volmunster Moselle Lorraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Geyer Joseph
Мать ребёнка: Geyer (ier) Marguerite
Epinal Vosges
Работа или профессия
Неизвестно
Barbier Perruqier
Смерть
06.02.1806
Sersthal Moselle