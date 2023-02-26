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Geyer Nicolas

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Место рождения

Petit Rederchinge Moselle (Lorraine)

Дата рождения

28.01.1733

Дата смерти

06.02.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Petit Rederchinge Moselle (Lorraine)
Бракосочетание
22.02.1765

Жена: Geyer (ier) Marguerite

Volmunster Moselle Lorraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Geyer Joseph

Мать ребёнка: Geyer (ier) Marguerite

Epinal Vosges
Работа или профессия
Неизвестно
Barbier Perruqier
Смерть
06.02.1806
Sersthal Moselle
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