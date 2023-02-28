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Бздецкая Анна Никитина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1849

Муж: Бздецкий Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бздецкий Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1852

Дочь: Пелагия Семёнова

Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1857

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1860

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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