Бздецкая Анна Никитина
Место рождения
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1849
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1852
Дочь: Пелагия Семёнова
Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов
Рождение ребёнка
27.02.1857
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Бздецкий Семён Иванов
Смерть
Неизвестно