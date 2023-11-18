Корабельникова Анна Иосифовна (Осиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Любовь Логвиновна
Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Екатерина Логвинова
Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович
Рождение ребёнка
С 1837 по 1840 ст.
Сын: Корабельников Егор Логвинович
Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович
1840 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 11лет по РС №9 (в 1851 г.) и 18 лет в №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Корабельников Григорий Логвинович
Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно