Корабельникова Анна Иосифовна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Анна Иосифовна (Осиповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Любовь Логвиновна

Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Екатерина Логвинова

Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1837 по 1840 ст.

Сын: Корабельников Егор Логвинович

Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1840 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 11лет по РС №9 (в 1851 г.) и 18 лет в №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Корабельников Григорий Логвинович

Отец ребёнка: Корабельников Логвин (Логин) Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Логвин (Логин) Петрович

Смерть
Неизвестно
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