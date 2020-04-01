Богомолова Зоя Георгиевна 09.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова Зоя Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1939

Дата смерти

?.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Богомолова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
07.09.1979

Сын: Богомолов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич

Смерть
?.04.2020

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