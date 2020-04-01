Богомолова Зоя Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1939
Дата смерти?.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Богомолова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
07.09.1979
Сын: Богомолов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Богомолов Владимир Ильич
Смерть
?.04.2020