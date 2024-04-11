Фофанов Александр Петрович
Место рожденияс.Карпогоры
Дата рождения1902
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Фофанов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Минина (Фофанова) Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Минина (Фофанова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Фофанова Мария
Рождение ребёнка
17.05.1930
Сын: Фоофанов Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1942