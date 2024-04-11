Фофанов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанов Александр Петрович

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Место рождения

с.Карпогоры

Дата рождения

1902

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фофанов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Фофанова Мария

Рождение ребёнка
17.05.1930

Сын: Фоофанов Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.04.1942

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