Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Авдотья
Авдотья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
1772
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Акулина вдова Андреевна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать:
Акулина вдова Андреевна
Смерть
1772
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия