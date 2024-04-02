Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: Акулина вдова Андреевна

Смерть
1772
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