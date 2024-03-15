Тряпицына Фекла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТряпицына Фекла Максимовна

Тряпицына Фекла Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Тряпицын Максим Федорович

Мать: Тряпицына Коковина Наталья Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close