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Вельф 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

778

Дата смерти

03.09.825

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
778

Отец: Рутард

Мать: Ирменгильда

Рождение ребёнка
800

Сын: Конрад 1 старый

Мать ребёнка: Хелвига саксонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф 1 граф понтье

Мать ребёнка: Хелвига саксонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдифь

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хелвига саксонская

Смерть
03.09.825
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