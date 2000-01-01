Вельф 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения778
Дата смерти03.09.825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
778
Отец: Рутард
Мать: Ирменгильда
Рождение ребёнка
800
Сын: Конрад 1 старый
Мать ребёнка: Хелвига саксонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хелвига саксонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдифь
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хелвига саксонская
Смерть
03.09.825