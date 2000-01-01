Конрад 1 старый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конрад 1 старый

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

800

Дата смерти

22.03.866

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
800

Отец: Вельф 1

Мать: Хелвига саксонская

Рождение ребёнка
835

Сын: Конрад 2 осерский

Мать ребёнка: Аделаида ( аэлис) эльзасская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдифь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуго аббат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельф 2

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аделаида ( аэлис) эльзасская

Смерть
22.03.866
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