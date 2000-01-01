Конрад 1 старый
Место рожденияНе указано
Дата рождения800
Дата смерти22.03.866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
800
Отец: Вельф 1
Мать: Хелвига саксонская
Рождение ребёнка
835
Сын: Конрад 2 осерский
Мать ребёнка: Аделаида ( аэлис) эльзасская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эдифь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудольф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуго аббат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельф 2
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.866