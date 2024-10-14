Дурнева Зиновия Ильина
женский, родилась 1837
умерла Неизвестно
Супруги
Дурнев Касма Иванович1833 г.р.
Дети
Дурнев Спиридон Казмин1857 г.р.
Дурнев Борис Казмин1863 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дурнев Борис Казмин
Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Дурнева) Анисья Казмина
Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Дурнева) Евдокия Казмина
Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович
Смерть
Неизвестно