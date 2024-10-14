Дурнева Зиновия Ильина 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева Зиновия Ильина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1837

умерла Неизвестно

Супруги
Дурнев Касма Иванович1833 г.р.
Дети
Дурнев Спиридон Казмин1857 г.р.
Дурнев Борис Казмин1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Касма Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дурнев Спиридон Казмин

Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дурнев Борис Казмин

Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Дурнева) Анисья Казмина

Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Дурнева) Евдокия Казмина

Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дурнев Василий Казмин

Отец ребёнка: Дурнев Касма Иванович

Смерть
Неизвестно

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