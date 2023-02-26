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Kukiełka Jan
Kukiełka Jan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Kukiełka Jan
1875 г.р.
Мать
Kukiełka (Pawelczak) Katarzyna
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Kukiełka Jan
Мать:
Kukiełka Katarzyna
Смерть
2004
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