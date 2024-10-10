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Воронков Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Воронков Андрей Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1864

Жена: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1866

Сын: Воронков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Дочь: Воронкова (Воронкова) Фекла Павловна

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Воронкова (Воронкова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1870

Сын: Воронков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Воронкова (Воронкова) Васса Павловна

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: Воронкова (Воронкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1877

Сын: Воронков Георгий Павлович

Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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