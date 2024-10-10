Воронков Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Воронков Андрей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1864
Рождение ребёнка
25.01.1866
Сын: Воронков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
23.09.1867
Дочь: Воронкова (Воронкова) Фекла Павловна
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Воронкова (Воронкова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
16.05.1870
Сын: Воронков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Воронкова (Воронкова) Васса Павловна
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
22.06.1874
Дочь: Воронкова (Воронкова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
03.02.1877
Сын: Воронков Георгий Павлович
Мать ребёнка: Воронкова (Бирюкова) Александра Георгиевна
Смерть
Неизвестно