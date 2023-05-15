Обручев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Обручев Александр Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
1912
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