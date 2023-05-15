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Обручев Владимир Александрович
Обручев Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Обручев Александр Афанасьевич
1796 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Обручев Александр Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
1912
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