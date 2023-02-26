Лазарева Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Лазарев Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1847
Отец ребёнка: Лазарев Фёдор Матвеев
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно