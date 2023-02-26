Лазарева Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Лазарев Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
01.03.1847

Сын: Федот (Фёдор) (Федотов)

Отец ребёнка: Лазарев Фёдор Матвеев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Фёдор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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