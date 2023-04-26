Никитина (Арсеньева) (Филатова) Анна Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Филатова ?
Мать: ?
Бракосочетание
16.02.1869
Рождение ребёнка
22.06.1871
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
14.04.1873
Дочь: (Арсеньева) Елизавета
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
27.05.1878
Дочь: (Арсеньева) Любовь
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
22.10.1880
Сын: Никитин Николай
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
29.10.1883
Сын: Никитин Михаил
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Рождение ребёнка
12.12.1889
Сын: Никитин Александр
Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев
Смерть
Неизвестно