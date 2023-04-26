Никитина (Арсеньева) (Филатова) Анна Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Арсеньева) (Филатова) Анна Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Филатова ?

Мать: ?

Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Арсеньев Иван Федоров

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1873

Дочь: (Арсеньева) Елизавета

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1878

Дочь: (Арсеньева) Любовь

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1880

Сын: Никитин Николай

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1883

Сын: Никитин Михаил

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1889

Сын: Никитин Александр

Отец ребёнка: Никитин (Арсеньев/Бушуев) Федор Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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