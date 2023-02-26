Анастасия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

26.08.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1821

Сын: Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: София Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Анисимов

Смерть
26.08.1831
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: холера
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