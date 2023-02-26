Анастасия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти26.08.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1821
Сын: Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: София Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Анисимов
Смерть
26.08.1831
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: холера