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Шестакова -- Васса Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Фотий Фирсович

Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Шестакова Елена Фотеевна

Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Шестакова Марфа Фотеевна

Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Шестаков Петр Фотеевич

Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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