Шестакова -- Васса Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Шестакова Елена Фотеевна
Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Шестакова Марфа Фотеевна
Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Отец ребёнка: Шестаков Фотий Фирсович
Смерть
Неизвестно