Каменский Гавриил Павлович 08.03.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Каменский Гавриил Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.03.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1912

Мать
Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна03.10.1817 г.р.
Отец
Каменский Павел Павлович1810 г.р.
Супруги
Каменская (Юнкер) Вера ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1853

Отец: Каменский Павел Павлович

Мать: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская (Юнкер) Вера Павловна

Смерть
1912

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