Каменский Гавриил Павлович
мужской, родился 08.03.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1912
МатьКаменская (Толстая) Мария Фёдоровна03.10.1817 г.р.
ОтецКаменский Павел Павлович1810 г.р.
Супруги
Каменская (Юнкер) Вера ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912