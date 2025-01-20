Быков Лев Анатольевич 05.09.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Лев Анатольевич

Автор
ГК
Кудрев Г.

мужской, родился 05.09.1941, Ивановская область деревня Зубатово

умер 13.01.1971, Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Отец
Быков Анатолий Львович25.12.1910 г.р.
Мать
Быкова (Уткина) Зинаида Федоровна14.10.1910 г.р.
Дети
(Быкова) ИринаОколо 1966 г.р.
(Быкова) СветланаОколо 1969 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941

Отец: Быков Анатолий Львович

Мать: Быкова (Уткина) Зинаида Федоровна

Ивановская область деревня Зубатово

Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: (Быкова) Ирина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1969

Дочь: (Быкова) Светлана

Мать ребёнка: ?

Смерть
13.01.1971
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Причина смерти: Самоубийство ружье

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