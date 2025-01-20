Быков Лев Анатольевич
мужской, родился 05.09.1941, Ивановская область деревня Зубатово
умер 13.01.1971, Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
ОтецБыков Анатолий Львович25.12.1910 г.р.
МатьБыкова (Уткина) Зинаида Федоровна14.10.1910 г.р.
Дети
(Быкова) ИринаОколо 1966 г.р.
(Быкова) СветланаОколо 1969 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941
Ивановская область деревня Зубатово
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: (Быкова) Ирина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1969
Дочь: (Быкова) Светлана
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.01.1971
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область