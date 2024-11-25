Кинеев (Иванова) Варвара
женский, родилась Около 1843
умерла 22.03.1908
Дети
Ф ПавловОколо 1863 г.р.
Кинеев Андрей Павлов1883 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Ф Павлов
Отец ребёнка: Павел Емельянов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кинеев Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Емельянов
Рождение ребёнка
26.12.1885
Сын: Степан Павлов
Отец ребёнка: Павел Емельянов
Смерть
22.03.1908