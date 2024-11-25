Кинеев (Иванова) Варвара Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Иванова) Варвара

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Около 1843

умерла 22.03.1908

Дети
Ф ПавловОколо 1863 г.р.
Кинеев Андрей Павлов1883 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ф Павлов

Отец ребёнка: Павел Емельянов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кинеев Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Емельянов

Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Степан Павлов

Отец ребёнка: Павел Емельянов

Смерть
22.03.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.