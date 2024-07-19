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Бурмистрова Наталия Михайлова

Место рождения

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1885

Сын: Бурмистров Петр Иванов

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1892

Сын: Бурмистров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Бурмистров Семен Иванов

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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