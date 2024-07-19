Бурмистрова Наталия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1885
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
04.07.1892
Сын: Бурмистров Андрей Иванович
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
03.02.1900
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно