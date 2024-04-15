Коваль Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Коваль Алексей Михайлович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Симферопольского уезда помещику дворянину Дессеру
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LK-T?i=428&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно