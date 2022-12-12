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Жилин Николай Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879

Отец: Жилин Андрей Андреевич

Мать: Жилина Екатерина Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.05.1879
Вознесенская церковь села Галановского, Галаново, село, Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Вятскаго Кафедральнаго собора Диаконская жена Евдокия Ильина Сергиева
Смерть
Неизвестно
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