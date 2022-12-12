Жилин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879
Отец: Жилин Андрей Андреевич
Крещение
01.05.1879
Вознесенская церковь села Галановского, Галаново, село, Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Вятскаго Кафедральнаго собора Диаконская жена Евдокия Ильина Сергиева
Смерть
Неизвестно