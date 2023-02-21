Жилина Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1872
Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1875
Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1879
Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно