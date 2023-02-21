Жилина Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1872

Сын: Жилин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.11.1875

Сын: Жилин Зиновий Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1879

Сын: Жилин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Андрей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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