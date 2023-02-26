Мельников Терентий Севастьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти04.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Севастьян Архипов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Масекаева Агрипина Терентиева
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Терентьев
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Евдоким Терентьев
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван мл.
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1839
Дочь: Авдотья Терентиева
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
04.07.1848
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Лобина Акилина Терентьева
Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)