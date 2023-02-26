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Мельников Терентий Севастьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Севастьян Архипов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Масекаева Агрипина Терентиева

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Терентьев

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Чекмарёв Павел Терентиев

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдоким Терентьев

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван мл.

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1839

Дочь: Авдотья Терентиева

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
04.07.1848
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Лобина Акилина Терентьева

Мать ребёнка: Мельникова Васса (Ивлева)

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