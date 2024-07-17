Никитина (Пинясова) Анастасия Тимофеевна 27.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина (Пинясова) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1936

Дата смерти

17.07.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Владимир Михайлович

Смерть
17.07.2024
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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