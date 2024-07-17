Никитина (Пинясова) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1936
Дата смерти17.07.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1958
Рождение ребёнка
12.02.1960
Рождение ребёнка
1966
Смерть
17.07.2024
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область