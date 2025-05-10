Сеченов Митрофан Саввич
мужской, родился 1771
умер 01.01.1841
Супруги
Сеченова (Пушкина) Анастасия ЮрьевнаОколо 1797 г.р.
Дети
Сеченов Фёдор Митрофанович1802 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сеченов Фёдор Митрофанович
Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Савостьянова (Сеченова) Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Фартина (Сеченова) Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сеченов Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Квашнина-Самарина (Сеченова) Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна
Смерть
01.01.1841