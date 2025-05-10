Сеченов Митрофан Саввич 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Сеченов Митрофан Саввич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1771

умер 01.01.1841

Супруги
Сеченова (Пушкина) Анастасия ЮрьевнаОколо 1797 г.р.
Дети
Сеченов Фёдор Митрофанович1802 г.р.
Савостьянова (Сеченова) Мария Митрофановна1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сеченов Фёдор Митрофанович

Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
1802

Жена: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Савостьянова (Сеченова) Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фартина (Сеченова) Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сеченов Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Квашнина-Самарина (Сеченова) Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Сеченова (Пушкина) Анастасия Юрьевна

Смерть
01.01.1841

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