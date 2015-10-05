Белолипцева (Носова) Светлана Федоровна 24.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белолипцева (Носова) Светлана Федоровна

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Место рождения

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.12.1938

Дата смерти

05.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938

Отец: не указан

Мать: Носова (Шлихт) Анна Леонтиевна

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
г. Владивосток, Приморский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
21.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белолипцев Юрий Иванович

Смерть
05.10.2015
г. Владивосток, Приморский край, Союз Советских Социалистических Республик
Причина смерти: Инсульт

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