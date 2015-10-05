Белолипцева (Носова) Светлана Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.12.1938
Дата смерти05.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
г. Владивосток, Приморский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
21.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белолипцев Юрий Иванович
Смерть
05.10.2015
г. Владивосток, Приморский край, Союз Советских Социалистических Республик
Причина смерти: Инсульт