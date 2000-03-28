Белолипцев Юрий Иванович 03.02.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белолипцев Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1938

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белолипцева (Носова) Светлана Федоровна

Смерть
28.03.2000
Яковлевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край

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