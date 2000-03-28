Белолипцев Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1938
Дата смерти28.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белолипцева (Носова) Светлана Федоровна
Смерть
28.03.2000
Яковлевка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край