Добрынин Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1981
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.2008
Качканар, Качканарский, Свердловская область
I-AИ 844076 Актовая запись о регистрации брака номер 121 от 07.06.2008
Рождение ребёнка
13.01.2009
Сын: Добрынин Никита Александрович
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Владимировна
Качканар
Развод
23.07.2009
Причина смерть
Смерть
23.07.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: перитонит внутренних органов. Умер в больнице г. Екатеринбург