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Добрынин Александр Геннадьевич

Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

19.05.1981

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
07.06.2008

Жена: Добрынина Наталья Владимировна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
I-AИ 844076 Актовая запись о регистрации брака номер 121 от 07.06.2008
Рождение ребёнка
13.01.2009

Сын: Добрынин Никита Александрович

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Владимировна

Качканар
Развод
23.07.2009

Жена: Добрынина Наталья Владимировна

Причина смерть
Смерть
23.07.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: перитонит внутренних органов. Умер в больнице г. Екатеринбург

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