Ариничева (Суслова) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Суслов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1910
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Ариничев Василий Косьмин
Рождение ребёнка
29.07.1914
Дочь: Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Ариничев Василий Косьмин
Смерть
Неизвестно