Ариничева (Суслова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАриничева (Суслова) Параскева Павловна

Ариничева (Суслова) Параскева Павловна

avatar

Место рождения

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суслов Павел

Мать: не указана

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
17.10.1910

Муж: Ариничев Василий Косьмин

Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Ариничев Василий Косьмин

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
29.07.1914

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Ариничев Василий Косьмин

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close