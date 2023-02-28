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Алашеева Анастасия Петрова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Петров Матвей Леонтьевич

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1894

Муж: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1895

Сын: Алашеев (однодворец) Владимир Александрович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1902

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Алашеев (однодворец) Алексей Александрович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1908

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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