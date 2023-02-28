Алашеева Анастасия Петрова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Петров Матвей Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1894
Рождение ребёнка
12.07.1895
Сын: Алашеев (однодворец) Владимир Александрович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1902
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Алашеев (однодворец) Алексей Александрович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1908
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Александр Петрович
Смерть
Неизвестно