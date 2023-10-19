Zubova (Plautina) Vera Sergeevna Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.06.1869
Рождение ребёнка
28.11.1875
Дочь: Von Wolff Anna
Отец ребёнка: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
10.08.1881
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884
Смерть
1925