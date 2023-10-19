Zubova (Plautina) Vera Sergeevna Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zubova (Plautina) Vera Sergeevna Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1869

Муж: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1875

Дочь: Von Wolff Anna

Отец ребёнка: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1877

Сын: Zubov Aleksandr Platonovich Платонович

Отец ребёнка: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Zubov Sergueï Platonovitch Платонович

Отец ребёнка: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Zubov Valentin Platonovich Платонович

Отец ребёнка: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Смерть
1925
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