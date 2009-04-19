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Новаковский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1929

Дата смерти

19.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1955

Сын: Новоковский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Позднякова (Новаковская) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1958

Сын: Новоковский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна

Смерть
19.04.2009

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