Новаковский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1929
Дата смерти19.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1955
Сын: Новоковский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Позднякова (Новаковская) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1958
Сын: Новоковский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Новаковская Мария Ивановна
Смерть
19.04.2009