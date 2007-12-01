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Волкова (Волкова) Милана Ираклевна
Волкова (Волкова) Милана Ираклевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
01.12.2007
Пол
Женский
Отец
Баужадзе Иракли Автандилович
1983 г.р.
Мать
Волкова Елена Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2007
Отец:
Баужадзе Иракли Автандилович
Мать:
Волкова Елена Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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