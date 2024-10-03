Каменев Феодор Никитин
Место рождения
Дата рождения13.02.1904 ст.
Дата смерти11.10.1914 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1904 ст.
деревни Шадрасак-Кибьи крестьянин из вотяков Никита Симеонов и законная его жена Анастасия Феодорова, оба православные
Крещение
14.02.1904 ст.
восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Михаил Евфимов
Смерть
11.10.1914 ст.
10 лет, от чахотки
Похороны
12.10.1914 ст.
на приходском кладбище