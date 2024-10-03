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Каменев Феодор Никитин

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.02.1904 ст.

Дата смерти

11.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1904 ст.

Отец: Каменев Никита Семёнов

Мать: Каменева Анастасия Фёдорова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
деревни Шадрасак-Кибьи крестьянин из вотяков Никита Симеонов и законная его жена Анастасия Феодорова, оба православные
Крещение
14.02.1904 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
восприемник: той же деревни крестьянин из вотяков Михаил Евфимов
Смерть
11.10.1914 ст.
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
10 лет, от чахотки
Похороны
12.10.1914 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
на приходском кладбище

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