Емельян Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.01.1843

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Давид Яковлев

Мать: ?

Смерть
16.01.1843
д.Цурково
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