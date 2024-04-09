Волков Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1883
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Волков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
19.02.1885
Сын: Волков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1886
Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
28.10.1896
Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: (Волкова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна