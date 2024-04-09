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Волков Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863

Отец: Волков Иван Степанович

Мать: Волкова Стефанида Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Волков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
19.02.1885

Сын: Волков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Волков Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Волков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: (Волкова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

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