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Волкова (Митрофанова) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Волков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Волков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1885

Сын: Волков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Волков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Волков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: (Волкова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Волков Тимофей Иванович

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