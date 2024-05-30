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Сорокин Геннадий Александрович

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Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.03.1925

Дата смерти

27.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925

Отец: Сорокин Александр

Мать: Сорокина (Чванова) Анна

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семьяннова (Сорокина) Татьяна

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивленкова (Сорокина) Надежда

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Любовь

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева (Сорокина) Вера

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Рождение ребёнка
?.04.1949

Дочь: Тюганова (Сорокина) Нина

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Рождение ребёнка
15.09.1951

Дочь: Майданова (Сорокина) Анна

Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия

Смерть
27.08.1989

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