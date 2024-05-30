Сорокин Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.03.1925
Дата смерти27.08.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925
Отец: Сорокин Александр
Мать: Сорокина (Чванова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семьяннова (Сорокина) Татьяна
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивленкова (Сорокина) Надежда
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Любовь
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева (Сорокина) Вера
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1949
Дочь: Тюганова (Сорокина) Нина
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Рождение ребёнка
15.09.1951
Дочь: Майданова (Сорокина) Анна
Мать ребёнка: Сорокина (Бородёнкова) Клавдия
Смерть
27.08.1989