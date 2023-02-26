Назаров Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Максим

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Назаров ?

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Агапова Надежда Максимова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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