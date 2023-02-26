Назаров Максим
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Агапова Надежда Максимова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно