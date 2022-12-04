Корф Арндт 05.01.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Корф Арндт

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.01.1905, дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя

умер 06.01.1980, г. Мадрид, Королевство Испания

Супруги
Корф Ирина Александровна18.01.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
26.04.1943

Жена: Корф Ирина Александровна

Смерть
06.01.1980
г. Мадрид, Королевство Испания

Мы используем куки для улучшения работы сайта.