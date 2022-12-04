Корф Арндт
мужской, родился 05.01.1905, дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя
умер 06.01.1980, г. Мадрид, Королевство Испания
Супруги
Корф Ирина Александровна18.01.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1943
Жена: Корф Ирина Александровна
Смерть
06.01.1980
г. Мадрид, Королевство Испания