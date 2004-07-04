Корф Арндт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф Арндт

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Место рождения

дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

06.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1943

Жена: Корф Ирина Александровна

Смерть
06.01.1980
г. Мадрид, Королевство Испания
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