Корф Арндт
Место рождениядер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти06.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Айсвиккен, Курляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1943
Жена: Корф Ирина Александровна
Смерть
06.01.1980
г. Мадрид, Королевство Испания