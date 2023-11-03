Золото Сусана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович
Смерть
Неизвестно