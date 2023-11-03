Золото Сусана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Сусана Николаевна

Золото Сусана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Золото Кирило Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Трандафилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close